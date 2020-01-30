شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لكمال الأجسام يضع بطولة أحمد على فى الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الاتحاد الدولى لكمال الأجسام برئاسة رفائيل سانتونجا بوضع بطولة أحمد على الدولية التى تقام بمصر فى الفترة من 8 إلى 10 مارس القادم ، ضمن الأجندة الدولية على الموقع الرسمى للاتحاد.

وأعلن مسئولو الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عادل فهيم عن شعار البطولة ، وتصميمها والذى يظهر فيه صورة أبو الهول ، و الاهرامات ، وتم وضع التصميم الخاص بالبطولة على موقع الاتحاد الدولى لكمال الأجسام أيضا .

من جانبه، أكد أحمد علي المشرف العام على البطولة الدولية ، أن الاستعدادات تجري على قدمً وساق للإعداد لهذا الحدث الرياضي الدولي بمساندة قوية من الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم والذي يقوم بجهد جبار لإنجاح البطولة، وذلك بفضل علاقاته الدولية والأفريقية والعربية، وقام بإرسال كافة الدعوات لجميع الدول والاتحادات القارية، والعالمية لحثهم للمشاركة في البطولة الدولية التي تحتضنها أرض مصر الحبيبة أرض الفراعنة ، كما قام بتوجيه دعوة رسميآ لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام الدكتور رفائيل سانتونجا للحضور، وبالفعل استجاب وأكد حضوره للبطولة الدولية ومن الان تم إعداد برنامج سياحي خاص له ولضيوف مصر بشكل عام .

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يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام في اجتماعه الأخير في إسبانيا، وافق بالإجماع على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بإدراج بطولة أحمد علي الدولية ضمن الأنشطة الرسمية للاتحاد الدولى وبإشراف كامل منه، وأنها مؤهلة للاحتراف من خلال العديد من الكروت الاحترافية المقدمة من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، ومن البطولة المقبلة سيتم تغيير مسمى البطولة من بطولة أحمد علي الدولية إلى Ahmed Ali ifbb Diamondcup .

وتم إرسال العقد بعد توقيعه من قبل المهندس أحمد علي في مصر بحضور رئيس الاتحاد المصري، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم، إلى الدكتور رفائيل سانتوتجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وقام الأخير بتوقيع العقد ورد النسخة الموقعة من قبله إلى المهندس أحمد علي وحدد موعد انطلاق البطولة في 8 مارس 2020، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا حيث إنها أول بطولة عالم علي أرض مصر منذ سنوات عديدة، وأول بطولة عالم بهذا الحجم تحمل اسم شخصية مصرية، وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام للحضور في تلك لبطولة الدولية التي ستقام على أرض الفراعنة.