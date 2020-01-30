محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (الخليج 365)
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة عن اليوم الأربعاء:
أحمد مرتضى: تلقينا تهديدات بالقتل في قطر
البدري: أثق في مهاجمي مصر.. ولن أقول لدينا أزمة
سفير مصر في السودان: وزارة الداخلية وضعت خطة تأمينية شاملة لبعثة الأهلي
هيرفي رينارد يرد على أزارو.. واللاعب يتقدم بالاعتذار
حلبية يرد عبر الخليج 365 على أنباء استقالة إيهاب جلال
مصدر بـ "كاف" يوضح لمصراوي موقفهم من حسم ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
فاركو يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة
صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن.. مركزه.. وهدفه.. ومثله الأعلى
مدرب بيراميدز يعلق على غياب عبدالله السعيد أمام الأهلي
أول تعليق من مدرب نادي مصر بعد طرد 3 لاعبين أمام بيراميدز
الهلال السوداني: مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثلنا.. وسعداء باستقبال الأهلي
تركي آل الشيخ يكشف كلمات أغنيته الجديدة للنادي الأهلي
توتي: صلاح لاعب "استثنائي".. ولم أتوقع فوزه بدوري الأبطال
"تحدثت مع المحمدي بالعربية".. تريزيجيه يروى كواليس هدفه في مرمى ليستر
ماجد سامي يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي والزمالك
كوكا لمصراوي: رحيلي إلى أولمبياكوس إعارة مع أحقية الشراء
عمار حمدي يكشف.. حديثه مع فايلر ونصيحة "كبار الأهلي" بالرحيل
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. تهديدات بالقتل للاعبي الزمالك.. وحقيقة طلب فاركو لصالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.