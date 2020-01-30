شوقي غريب: مشاركة صلاح معنا بالأولمبياد بيده هو وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن فريقه تلقى عروضًا من الإمارات، اسبانيا، اليابان، كوريا لخوض مباريات ودية لن تكلف خزينة اتحاد الكرة أي نقود بل سيتم دفع تكاليف الإقامة والسفر لنا.

وكان غريب قد قاد المنتخب الأولمبي للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ليضمن بطاقة التأهل إلى الأولمبياد المقبلة.

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وأضاف غريب، خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية أون سبورتس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس :"طلبت بعدم مواجهة أي فرق لن تتأهل للأولمبياد هناك 12 فريقًا تأهل وأحتاج مباراتين في فترة التوقف في مارس بخلاف فترة التوقف التالية".

وعن استدعاء محمد صلاح، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول للمشاركة في الأولمبياد، رد غريب الإشارة إلى أن فترة الأولمبياد تشهد فترة استعدادات الفرق الأوروبية للدوريات لذا فأن قرار المشاركة بالأولمبياد سيكون في يد صلاح وناديه ليفربول.

وأبدى المدير الفني للمنتخب الأولمبي قلقه من عدم مشاركة حراس المنتخب الأولمبي في الدوري الممتاز باستثناء حارس إنبي وهو الأمر الذ يجعله يفكر في استدعاء حارس من أكبر وأكثر خبرة خاصة وأنه سيضم حارسين فقط في قائمة المنتخب المشاركة بالأولمبياد.