هيرفي رينارد يرد على أزارو.. واللاعب يتقدم بالاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغربي على ما أثير بشأن عدم اختياره وليد أزارو لتمثيل أسود أطلس بسبب أمور تتعلق بتعاملاته من وكلاء اللاعبين ورفضه الانتقال للدوري الفرنسي، فيما قام اللاعب الاعتذار عن سوء الفهم.

وقال رينارد في تصريحاته لموقع "Le360سبور" المغربي "أنا مندهش للغاية من هذه التصريحات، يمكنني قبول الانتقادات كمدرب لكن لن أسمح لأحد أن يشكك في نزاهتي."

وتابع: "دائما كانت اختياراتي بالمنتخب المغربي مبنية على معايير رياضية فقط، لقد كان ذلك دائما طوال مساري وأنا فخور جدا بذلك"، وأكد الفرنسي أن أزارو وجد منافسة كبيرة في مركزه آنذاك مع كل من يوسف النصيري الذي انتقل مؤخرا إلى إشبيلية مقابل 20 مليون يورو الشيء الذي يدل على موهبته، وخالد بوطيب بالإضافة إلى أيوب الكعبي."

Advertisements

وقام اللاعب بالرد لتوضيح نص تصريحاته، وقائلًا: "لقد تم سؤالي عن رحيلي من الأهلي وقلت أنه كان لدي عروض في وقت سابق منها نانت الفرنسي ونصحني بالانتقال إليها، غير أني قررت آنذلك الذهاب إلى مصر وأعترف أنني لم أكن جيدا من أجل اللعب في كأس افريقيا."

وتابع: "فريق الدفاع الحسني الجديدي هو من أرسلني إلى الأهلي لأن العرض الذي اقترحه النادي المصري كان مغريا على عرض نانت، وهذا ما قلته في حواري غير أنك تعلم الوسط الإعلامي يبحث دائما عن خلق قصص."

واختتم رسالته إلى رينارد، مقدمًا له الاعتذار: "أنت تعلم جيدا أنني لست بهذا الشكل، أحبك كثيرا ولم أقل أي شيء يسيء لك."