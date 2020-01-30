أحمد مرتضى: الزمالك تلقى تهديدات بقتل لاعبيه في السوبر الإفريقي

برر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف إدارة النادي من رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وواصل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي كريم شحاتة: "تلقينا رسائل تهديد بقتل لاعبي الفريق وأعضاء مجلس إدارته في قطر،

وكان لابد أن نبلغ الاتحاد الإفريقي بذلك ونعلن موقفنا برفض خوض المباراة في قطر".

وأتم حديثه مؤكداً أن الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء منظومة النادي هو الأمر الأهم بالنسبة لإدارة الزمالك.

