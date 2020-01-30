نتيجة مباراة النصر وضمك فى الدوري السعودي

يخوض نادي النصر مباراة مهمة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نادي ضمك اليوم الخميس 30-1-2020، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيتمكة المكرمة، 13:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز” بمدينة أبها، وتنقل عبر القناة الرياضية السعودية، ويعلق على المباراة “مشاري القرني”.

يدخل العالمي المباراة فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة، جمعهم من 15 مباراة، حقق الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وتعرض لهزيمتين، واستطاع الفوز بالجولة الماضية على الاتفاق بهدف دون مقابل.

بينما يتذيل فريق ضمك ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، جمعهم من 15 مباراة، حقق الفوز فى مبارتين فقط، وتعادل فى 3 مباريات، وتعرض لـ10 هزائم، وكان قد تعادل سلبياً بالجولة الماضية امام فريق الفتح.

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ويسعي النصر اليوم الى تحقيق الفوز للابتعاد أكثر بالصدارة وعدم التعثر كي لا يمنح الهلال فرصة لاستعادتها، اذ يتواجد الموج الازرق فى المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الى يوم 24-12-2019، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الدور الـ16 بكأس خادم الحريمين الشريفين، والذي شهد فوز النصر بنتيجة 4-2.

وكان لقاء الفريقين فى مباراة الذهاب بالدوري بالجولة الاولي، قد شهد فوز النصر بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الملك فهد الدولي.

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