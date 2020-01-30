رياضة | عرض تونسي لاستعارة نجم النادي الأهلي بالشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض تونسي لاستعارة نجم النادي الأهلي بالشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضًا من جانب أحد الأندية التونسية، لاستعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب أحد أندية الدوري التونسي، في الحصول على خدمات حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يدرس مجلس إدارة النادي، العرض المقدم من النادي التونسي لاستعارة اللاعب، خاصةً أن مارسيلو بات خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في ظل الاعتماد على خدمات محمود وحيد والتونسية علي معلول في الجبهة اليسرى.

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ويرفض مارسيلو، اللعب في الدوري المصري رغم تلقيه العديد من العروض أبرزها ناديي الإسماعيلي وإنبي، إلا أنه يفضل الرحيل بالدوريات العربية أو الخليجية.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل، في أم درمان لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان تأهله.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 9 نقاط والنجم الساحلي التونسي ثالثًا برصيد 9 نقاط، وبلاتينيوم في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.