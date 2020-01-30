رياضة | جوارديولا يتحدث عن صعوبة التأهل على حساب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن صعوبة التأهل على حساب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن صعوبة التأهل على حساب فريق مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالرغم من الخسارة في مبارة الإياب بنتيجة هدف نظيف.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏واجهنا خصما يملك لاعبوه لياقة بدنية مذهلة، ولكن سجلوا الهدف من أول تسديدة لهم على المرمى، وفي كلتا المباراتين كنا أفضل، وأنا راضٍ جدا عن اللاعبين والطريقة التي يؤدون بها رغم المشاكل في الخط الخلفي".

وأشار : "‏بالنسبة لاختيار حارس المرمى في المباراة النهائية، فإن كلاوديو برافو سوف يلعب، وفي نهائي العام الماضي اعتمدنا على إيدرسون بدلا من موريك وذلك بسبب اعتماد تشيلسي على الضغط العالي، وكان علينا أن نلعب بشكل أسرع وقت خروج الكرة من الخلف".

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وأضاف : "‏أحاول أن أرسل رسالة للاعبين حول الطريقة التي أريد أن نلعب بها واختيار التشكيل أعطى رسالة أنه كان علينا أن نذهب للهجوم، ومانشستر يونايتد فاز لكن لا يمكن القول إننا دافعنا عن نتيجة الذهاب، وكان لدي 6 لاعبين في الهجوم، وجميع اللاعبين تحلوا بعقلية الهجوم والإبداع".

وواصل : "‏أيمريك لابورت وفرناندينيو وبنجامين ميندي لم يكونوا لائقين تماما للمباراة، وسنرى في الأيام القادمة سيكونوا على ما يرام قبل مباراة وست هام، ولكن لا أعلم موقفهم من مواجهة توتنهام لا نريد المخاطرة بهم".

وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور النصف نهائي.