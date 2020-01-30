اونلاين | مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

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مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ينتظر عشاق رياضة التنس قمة كبيرة اليوم الخميس، حينما يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، مع السويسري روجيه فيدرر في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما تخطى مباراة الدور ربع النهائي بسهولة بالغة.

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ووصل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المخضرم نجح في الفوز على نظيره الكندي ميلوس راونيتش بـ3 مجموعات نظيفة في الدور ربع النهائي، بنتيجة 6-4 و6-3 و7-6 (7-1)، ليواجه فيدرر في مباراة مرتقبة.

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube فيما كانا فيدرر أول المتأهلين إلى نصف نهائي أولى البطولات الـ4 الكبرى بعدما أطاح بالأمريكي تينيس ساندجرين بنتيجة 6-3 و2-6 و2-6 و7-6 (10-8) و6-3.

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube وتعد هذه هي المواجهة رقم 50 بين الثنائي في مسيرتهما الرياضية، والـ17 في بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.

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مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube موعد مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube من المنتظر أن تنطلق مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتروحة للتنس في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكه المكرمة.

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube القناة الناقلة لـمواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ومن المقرر أن تبث مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، عبر قناة بي إن سبورت 10 المالك الحصري لحقوق بث مبارايات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube وفاز فيدرر بآخر نهائي جرى مع ديوكوفيتش في بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، فإن النجم الصربي 32 عامًا، فاز على نظيره السويسري في المواجهة الأخيرة بينهما ببطولات جراند سلام، حينما توج ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) في النهائي الملحمي الذي استغرق 4 ساعات و57 دقيقة.

مشاهدة مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube بينما حقق ديوكوفيتش 26 فوزًا خلال مواجهاته الـ49 السابقة مع فيدرر، والتي بدأت عام 2006، فيما فاز اللاعب السويسري المحنك 38 عامًا، في 3 لقاءات خلال آخر 10 مباريات جرت بين الثنائي، علمًا بأنه عجز عن الفوز على اللاعب الصربي في جراند سلام منذ لقائهما في ويمبلدون عام 2012.