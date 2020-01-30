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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز على سرقسطة والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من الوصول إلى الدور ربع النهائي بفوزه على سرقسطة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما الاربعاء لحساب مباريات دور الستة عشر .
وبدأ الكثير من عشاق المرينجي يسألون عن موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في بطولة الدوري الاسباني التي نجح الفريق في الوصول إلى صدارتها الجولة الماضية .
موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
ومن المنتُظر أن يلعب ريال مدريد يوم السبت الاول من فبراير مع فريق نادي أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من الليجا .
توقيت متابعة مباراة ريال مدريد المقبلة ضد أتلتيكو مدريد
تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد المقبلة ضد أتلتيكو مدريد
تنقل مباراة ريال مدريد المقبلة ضد أتلتيكو مدريد عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها المعلق القطري الكبير يوسف سيف .
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