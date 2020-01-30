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فيروس كورونا يتسبب في تأجيل بطولة جديدة !!

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محمد أيمن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يتسبب في تأجيل بطولة جديدة !! والان مع التفاصيل

الخميس 30 يناير 2020

قرر الإتحاد الدولي لألعاب القوى الأربعاء أنه قرر تأجيل بطولة العالم التي تقام داخل القاعات والتي كانت مقررًا لها في مدينة نانجينج الصينية في شهر مارس المقبل لتقام في العام القادم 2021 .

 

جاء ذلك القرار بسبب المخاوف التي يخشاها الرياضيين من تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين حيث راقب الاتحاد الدولي الموقف قبل البطولة المقرر لها خلال الفترة بين 13-15 مارس ونقلها إلى العام المقبل كإجراء إحترازي.

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وقال الاتحاد الدولي أن الفريق الطبي يجري الكثير من الإتصالات بإستمرار ويتواصل مع منظمة الصحة العالمية خوفًا من إنتشار الفيروس الذي يزال في مستوى يثير القلق ولا ينبغي لأحد إقامة بطولات بها تجمعات في الصين .

 

 

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