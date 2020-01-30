إيركسن يسجل الظهور الأول مع إنتر ميلان

الخميس 30 يناير 2020

شارك الدولي الدنماركي كريستيان إيركسن متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي للمرة الأولى رفقة النيراتزوري بعد إنضمامه إلى الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية قادمًا من صفوف السبيرز فريق نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي .

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وكانت مباراة فيورنتينا التي جمعت الفريقان على ملعب سان سيرو جيوزيبي مياتزا في ربع نهائي كأس إيطاليا هو الأولى التي يشارك فيها اللاعب حيث قرر كونتي إبقاءه على دكة البدلاء قبل أن يدفع به على حساب التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة السادسة والستين .

ونجح النيراتزوري في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف ما جعله يصل لنصف نهائي كأس إيطاليا ليلاقي فريق نادي نابولي وتعول الجماهير كثيرًا على الدنماركي القادم بصفقة كلفت خزائن النادي حوالي 20 مليون يورو من أجل قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الدوري والبطولات القارية .