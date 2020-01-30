السيتي يصل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزي رغم خسارة ديربي مانشستر

الخميس 30 يناير 2020

عبر فريق نادي مان سيتي إلى الدور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم رغم خسارته ديربي مانشستر من الغريم التقليدي واللدود اليونايتد بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء على ملعب إستاد الإتحاد .

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وإستفاد السيتيزنز من فوزه ذهابًا على ملعب الأولد ترافورد بثلاثة أهداف مقابل هدف لذلك لم يكن الهدف الذي سجله اللاعب الصربي نيمانيا ماتتيش في الدقيقة الخامسة والثلاثين كافيًا لعبور كتيبة النرويجي جولي أولنار سولسكاير إلى المشهد الختامي من البطولة التي تأهل لها رفقاء جوندوجان بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين .

ومن المنتظر أن يلاقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية فريق نادي أستون فيلا يوم الأول من شهر مارس على ملعب إستاد ويمبلي الشهير بعد أن تغلب أصدقاء محمود حسن تريزيجية على فريق نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف يوم أمس الثلاثاء .