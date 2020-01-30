برشلونة يستعد لمفاجأة عشاقه بصفقة نارية

الخميس 30 يناير 2020

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس أن برشلونة الاسباني يخطط لعقد واحدة من الصفقات المفاجأة لتكون هدية لجماهيره المتعطشة للحصول على البطولات من جديد .

وقالت شبكة " سكاي سبورتس " أن برشلونة سيقدم عرض بقيمة عشرين مليون جنية إسترليني يوم الجمعة المقبل للحصول على خدمات الدولي البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي .

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مازال معجب بالقدرات الفنية التي يتوفر عليها اللاعب وترغب الإدارة في الحصول على توقيعه خاصًة أنه سبق وحاولت إدارة البلوجرانا ضمه في أكثر من مناسبة آخرهم صيف العام 2018 .

وينتهي عقد اللاعب مع البلوز تشيلسي في صيف العام الجاري 2020 ولم يتوصل مع إدارة ناديه الإنجليزي لتجديد التعاقد إلى غاية الآن .

يذكر ان برشلونة يسعى بقوة إلى تدعيم خط هجوم الفريق بعد إصابة الاوروجوياني لويس سواريز وتأكد غيابه لنهاية الموسم حيث ستصل مده علاجه لأربعة أشهر .