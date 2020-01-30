اخبار الرياضه

برشلونة يستعد لمفاجأة عشاقه بصفقة نارية

0 نشر
محمد أيمن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يستعد لمفاجأة عشاقه بصفقة نارية والان مع التفاصيل

الخميس 30 يناير 2020

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس أن برشلونة الاسباني يخطط لعقد واحدة من الصفقات المفاجأة لتكون هدية لجماهيره المتعطشة للحصول على البطولات من جديد .

 

وقالت شبكة " سكاي سبورتس " أن برشلونة سيقدم عرض بقيمة عشرين مليون جنية إسترليني يوم الجمعة المقبل للحصول على خدمات الدولي البرازيلي ويليان نجم الإنجليزي .

 

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مازال معجب بالقدرات الفنية التي يتوفر عليها اللاعب وترغب الإدارة في الحصول على توقيعه خاصًة أنه سبق وحاولت إدارة البلوجرانا ضمه في أكثر من مناسبة آخرهم صيف العام 2018 .

 

وينتهي عقد اللاعب مع البلوز تشيلسي في صيف العام الجاري 2020 ولم يتوصل مع إدارة ناديه الإنجليزي لتجديد التعاقد إلى غاية الآن .

 

يذكر ان برشلونة يسعى بقوة إلى تدعيم خط هجوم الفريق بعد إصابة الاوروجوياني لويس سواريز وتأكد غيابه لنهاية الموسم حيث ستصل مده علاجه لأربعة أشهر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يستعد لمفاجأة عشاقه بصفقة نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا