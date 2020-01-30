شكرا لقرائتكم الملوانى عقب انضمامه للأهلى: هذا حلمى منذ الطفولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال في تصريحات صحفية عقب الانضمام رسمياً للأهلي: "شرف لأي لاعب الانضمام للنادي الأهلي، وهذا حلمي منذ الطفولة"، أضاف: "أوجه الشكر للأستاذ معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، والعميد شامل دراز الذي وافق على انتقالي للنادي الأهلي، كما أشكر إدارة كلا الناديين على سهولة المفاوضات الاحترافية".

وواصل الملوانى حديثه :"خضت مع الفريق هذا الموسم 20 مباراة وسجلت 13 هدفًا وأجيد المشاركة في مركز الجناح الأيمن والأيسر وتحت رأس الحربة".

وحول طموحاته مع النادي الأهلي قال :"حلمي الظهور بشكل قوي وأن يتم تصعيدي للفريق الأول، والفوز بكل البطولات مع الأهلي، ثم يأتي بعد ذلك الاحتراف الخارجي".

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وعن سبب رحيله من إنبي قبل الانضمام لسيراميكا أجاب :"لأن فريق 2000 قد انتهى ثم رحلت بعدها عن النادي البترولي".

وأشار :"المفاوضات مع النادي الأهلي بدأت منذ بداية الموسم، فخضت أمامه مباراتين تعادلنا في لقاء وتلقينا الهزيمة في مباراة أخرى وسجلت في الأهلي هدف.. ومثلي الأعلي محلياً محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والبرازيلي نيمار عالمياً".

على الملوانى من مواليد عام 1999، والذى يلعب فى مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول، بعد قرار هيثم شعبان، قبل أن تتم الموافقة على إعارته اليوم إلى النادى الأهلى، ويتمم الناديان إجراءات الصفقة منذ قليل.

وكان نادى سيراميكا كليوباترا قد نجح فى استعارة محمد ناصر مدافع فريق الشباب بنادى سيراميكا كليوباترا، وانضم بالفعل إلى تدريبات القلعة الحمراء منذ أيام قليلة، قبل أن ينجح نادى القرن الأفريقى فى حسم الصفقة الثانية من نادى سيراميكا كليوباترا.