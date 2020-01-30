شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: الزمالك تلقى تهديدات بقتل اللاعبين في السوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وواصل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم شحاتة:" تلقينا رسائل تهديد بقتل لاعبي الفريق وأعضاء مجلس إدارته في قطر، وكان لابد أن نبلغ الاتحاد الأفريقي بذلك ونعلن موقفنا برفض خوض المباراة في قطر".

وأتم حديثه مؤكداً أن الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء منظومة النادي هو الأمر الأهم بالنسبة لإدارة الزمالك.