شكرا لقرائتكم شوقى غريب: عرضت على اتحاد الكرة ووزير الشباب برنامج استعداد الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال غريب فى تصريحات لقناة اون سبورت، إنه يرغب فى خوض مباراتين خلال معسكر الفراعنة الصغار فى شهر مارس المقبل خارج مصر، لاسيما وأن الفراعنة لديهم أكثر من عرض لمواجهة منتخبات تأهلت بالفعل للأولمبياد.

تابع المدير الفنى للفراعنة أن جميع العروض التى تلقاها المنتخب لن تكلف خزينة اتحاد الكرة أى مبالغ ، حيث ستتحمل الشركات المنظمة تكلفة تذاكر السفر والانتقالات وغيرها.

والتقى الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب، بحضور عمرو الجناينى- رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو 2020.

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واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى عن برنامج المنتخب القومى تحت 23 سنة خلال الفترة المقبلة، وموقف لاعبى المنتخب الأوليمبى بعد البطولة الافريقية.

ومن جانبه، شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الجيد لطوكيو 2020 لرفع اسم مصر عالياً، موضحا أنه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من اجل حلم الميدالية الاولمبية.

فيما أوضح شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو وقبل السفر الي طوكيو، مشيراً أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من 23 يوليو 2020.

وأكد غريب أن الجهاز الفني سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان علي مستواهم الفني مع أنديتهم ومدي جاهزيتهم لحلم الاولمبياد.