شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يضع برنامج خاص لتجهيز عمار حمدى لمواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، على وضع برنامج لتجهيز الوافد عمار حمدى لمواجهة نادى مصر، وانتظم اللاعب فى تدريبات فريقه بعد إنهاء إجراءات استعارته من القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حيث يرتدى اللاعب القميص رقم 33 ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وتعد صفقة عمار حمدى لاعب الأهلى هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ومن جانبه قال عمار حمدى لاعب النادى الأهلى المعار حديثا لطلائع الجيش، إنه قرر الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل المشاركة بالمباريات.

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وأضاف عمار حمدى، أنه رفض البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى.

وأردف قائلاً "شاركت مع الأهلي فى في شوط واحد فقط، أمام بني سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبي".

وأكد عمار حمدى أنه يرفض الحديث في سبب تفضيل عرض طلائع الجيش عن عرض الاتحاد السكندري، وأنه يقدر فريق الاتحاد الكبير وجماهيرة الوفية ويمنى التوفيق لهم فى مسابقة الدورى، وتمنى التوفيق خلال مسيرتة الجديدة مع نادى طلائع الجيش"، وأضاف عمار "أنه كان هناك مفاوضات فى أول الموسم من فرق إنبي وسموحة والاتحاد وأخيرا طلائع الجيش، وكان اختيار اللاعب نادي الاتحاد في أول الموسم".