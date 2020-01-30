شكرا لقرائتكم شوقى غريب: تلقينا عرضا لمواجهة اليابان وديًا فى مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أنه تلقى عرضا لمواجهة اليابان وديا خلال فترة الأجندة الدولية فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل.

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أوضح غريب فى تصريحات لقناة اون سبورت، إنه قدم جميع العروض التى وصلته إلى اتحاد الكرة للبت فيها، موضحا أنه يرغب فى خوض مباراتين فى مارس المقبل خارج مصر، دون أن تتحمل خزينة الجبلاية أى مبالغ مالية.

قال المدير الفنى:" سيكون هناك تنسيقا وتواصلا مع وزارة الصحة فى حالة اختيار اليابان لمواجهتها وديا بشكل رسمى، خاصة وأن هناك أنباء عن وجود فيروس كورونا هناك فضلا تفشى الفيروس فى الصين، لذا سنتحدث مع وزارة الصحة لدراسة الموقف وبناء عليه سنحدد موقفنا من السفر".