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جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي في الثالثة عصراً من مساء يوم السبت المقبل على ملعب "سيداد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة

موعد مباراة الزمالك القادمة

وكان الزمالك قد حقق الانتصار على فريق أول أغسطس بثنائية خلال مباراة الذهاب، أحرز الهدفين وقتها النجم المغربي أشرف بن شرقي.وضمن نادي الزمالك التأهل إلى دور ربع النهائي خلال الجولة الماضية، وبالتحديد عندما تعثر فريق أول أغسطس بالتعادل مع فريق زيسكو يونايتد.

وكان الزمالك قد تعادل مع فريق مازيمبي الكونغولي بدون أهداف خلال الجولة الماضية.





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موعد مباراة الزمالك

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق أول أغسطس المركز الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط فقط.

وسيتأهل عن هذه المجموعة فريقي مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة، والزمالك كوصيف.