شكرا لقرائتكم أمير عزمي : طارق حامد "أرجل" لاعب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج" زملكاوي" الذي يقدمه الاعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك:" طارق حامد أرجل لاعب في مصر داخل وخارج الملعب".

Advertisements

وواصل:" طارق حامد لا يكل ولا يمل من خوض التدريبات، فكان خلال ولاية جروس يقسو كثيراً على نفسه ويخوض تدريبات إضافية بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني".

وعن عبدالله جمعة قال مجاهد:" لاعب كبير بالطبع، وأتمنى أن يستعيد مستواه في الفترة الأخيرة، وأنصحه بإنقاص وزنه الزائد مؤخرا".