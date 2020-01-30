شكرا لقرائتكم شوقى غريب: استدعاء محمد صلاح رسميا للمنتخب الأولمبى فى يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال غريب فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى يعتبر أول اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم للقائمة، إلا أن القرار ليس فى يد صلاح وحده ولكن فى يد يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الانجليزى، موضحا:" الأولمبياد تقام فى الفترة من 21 يوليو حتى منتصف اغسطس وهذه الفترة تشهد معسكرات الفرق الانجليزية استعدادا للموسم الجديد، وبالتالى سيكون صلاح مهما مع ناديه لذا سيكون القرار فى يد صلاح وفى نفس الوقت فى يد كلوب نفسه".

وأضاف غريب:" كلوب قال فى تصريحات له أن مدرب منتخب مصر لم يستدع صلاح رسميا للأولمبياد حتى يقول كلمته، لكن الاستدعاء الرسمى سيكون فى شهر يونيو المقبل".

كما تحدث غريب عن أزمة حراسة المرمى، وقال أن سبب الأزمة هو عدم مشاركة الحراس الثلاثة محمد صبحى وعمر صلاح وعمر رضوان مع أنديتهم بشكل منتظم، وبالتالى لا يستطيع اصطحاب أيا منهم للأولمبياد بسبب عدم الجاهزية الفنية.

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وقال غريب إن حارس مرمى انبى محمود جاد هو الوحيد الذى يشارك بانتظام لذا يعتبر هو الأقرب للقائمة اذا استمر الوضع الحالى، مع إمكانية ضم حارس مرمى ضمن الثلاثة الكبار خاصة وأن القائمة فى الأولمبياد تضم حارسين مرمى فقط مع اصطحاب حارس اخر خارج القائمة.

درس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب بعد التأهل لاوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر في شهر نوفمبر الماضي وذلك علي هامش مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الاهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر علي أن يتم تكريم الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة .

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تقرر صرف مبلغ 500 الف درهم لصاحب المركز الاول في بطولة السوبر المحلي و300 الف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الأمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.