شكرا لقرائتكم أمير عزمي : ضغط المباريات في الشهر الأخير سبب نتائج جروس في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك الأسبق أن الشهر الأخير في الفترة التي خاضها السويسري كريستيان جروس كان مرهقاً للغاية خاصة وأن ضغوط المباريات أرهقت اللاعبين بشكل كبير.

ودافع أمير عزمي مجاهد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" اليوم عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي كريم حسن شحاتة ، عن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها السويسري كرستيان جروس.

وقال مجاهد:" عدم انتظام مسابقة الدوري المصري الممتاز أضر كثيراً بمستوى الفريق".

وعن سياسية التدوير التي لم يكن يطبقها عليها جروس قال:"هذه قناعات ومدارس في عالم التدريب، ولكن أعترف أن بعض المباريات الأخيرة فقط هي من كانت تحتاح للتدوير".

Advertisements

وواصل:" استفدت كثيراً من العمل مع جروس واستفدت من خبراته كثيراً، كذلك تشرفت بالعمل مع خالد جلال واستفدت منه كثيراً".

وأنهى تصريحاته نافياً ما تردد من أنباء حول عدم استماع جروس لأراء مساعديه، مؤكداً أن السويسري كان يتشاور مع جميع أعضاء الجهاز في الأمور الفنية.