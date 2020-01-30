شكرا لقرائتكم أمير عزمي : دراجوسلاف الألماني طردني من أول تمرين بسبب حازم امام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك الأسبق أن المدرب الألماني دراجوسلاف استبعدني من أول تدريب مع الفريق الكروي الأول بسبب تدخل عنيف مع حازم إمام نجم الفريق وقتها.

وقال أمير عزمي مجاهد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" اليوم عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي كريم حسن شحاتة أنه لم يتخيل استدعائه للفريق الأول خلال معسكر أقيم وقتها بالأكاديمية البحرية خاصة وأنها جاءت بعد أزمة المنشطات التي واجهتها في ذلك التوقيت.

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أضاف نجم الزمالك الأسبق أنه اعتذر بعدها للمدرب الألماني الشهير حتى يستطيع العودة لصفوف الفريق خاصة وأنه أول مران لي مع النادي وكان وقتها حازم امام نجم الفريق والجميع يحافظ عليه، وهو ما تحقق بعدها حيث شاركت في مباراة أمام الأوليمبي ودياً وظهرت بشكل جيد وبدأت أتعامل مع التدريبات بشكل أفضل حتى حجزت لنفسي مكان وسط نجوم كبار.

وحصد أمير عزمي مجاهد مع نادي الزمالك كمدرب مساعد لقب الكونفيدرالية والسوبر المصري السعودي، بالإضافة الى كأس مصر في الفترة التي تولي فيها خالد جلال والسويسري كريستيان جروس المسئولية.