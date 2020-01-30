إريكسن يشارك في فوز إنتر ميلان على فيورنتينا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل انتر ميلان عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بتغلبه على فيورنتينا 2 - 1 يوم الأربعاء في دور الثمانية للبطولة.
ويلتقي انتر في المربع الذهبي مع نابولي فيما يلتقي يوفنتوس مع ميلان في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي علما بأن فعاليات هذا الدور ستقام بنظام مواجهة من جولتي ذهاب وإياب.
وأنهى انتر الشوط الأول لصالحه بهدف سجله أنطونيو كاندريفا في الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.
وفي الشوط الثاني ، سجل خوسيه مارتن كاسيريس هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 60 قبل أن يحرز نيكولو باريلا هدف الفوز لانتر في الدقيقة 67 .
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