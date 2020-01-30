شكرا لقرائتكم خبر عن العين وكلباء في 14 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365” قررت لجنة دوري المحترفين إقامة مباراة الجولة ال14 المؤجلة من دوري الخليج العربي، بين اتحاد كلباء والعين الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة الموافق 14 فبراير المقبل، على استاد اتحاد كلباء.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها بسبب ارتباط العين بمباراته مع بونيدكور الأوزبكي في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.

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