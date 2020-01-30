«الشارقة للدفاع عن النفس» يدشن دورة الكاراتيه اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عصر اليوم، الدورة الدولية الثالثة للكاراتيه، والتي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بإشراف اتحاد الإمارات للكاراتيه، وذلك بمقر نادي الشارقة للشطرنج وبمشاركة 55 مدرباً ومدربة من مختلف الدول ويحاضر فيها الخبير العالمي والمحاضر الدولي في الاتحاد الدولي الإسباني أنطونيو أوليفا، والأستاذ الدكتور عماد عبدالفتاح السرسي أستاذ التدريب الرياضي وتدريب الكاراتيه ووكيل الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية، ورئيس لجنة الحكام في الاتحادين العربي والمصري للكاراتيه، والمدرب الدولي الدكتور خالد توفيق الشاذلي.

وتتضمن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام دروساً نظرية وتدريبات عملية في الإعداد البدني لممارسي الكاراتيه من خلال تقنين الأحمال التدريبية، وأخرى في الجانبين التكتيكي والمهاري.

وأكد أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي على المساهمة بتطوير رياضة الكاراتيه وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي الهادفة لدعم المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن النادي سيستمر بإقامة الدورات الدولية والفعاليات التي يستفيد منها مدربو الدولة وبما يصب في مصلحة اللاعبين، فضلاً عن المدربين ودورنا ينصب على تطوير اللعبة، انطلاقاً من إمارة الشارقة.