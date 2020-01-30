«دبي البحري» يتطلع لمواصلة النجاحات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع مجلس إدارة «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية» الشكر الجزيل إلى قيادة الدولة الرشيدة؛ لدعمها الكبير لكافة قطاعات المجتمع؛ ومن بينها القطاع الرياضي.وأشاد مجلس الإدارة كذلك بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية».جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي عقد في مقر النادي، أمس، في (دبي هاربور) برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وبحضور سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، والأعضاء إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، فيما شهد الاجتماع حضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي، ومحمد عبدالله الشامسي مدير الدعم المؤسسي.

واطلع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على التقارير الإدارية والمالية من قبل محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وخطة العمل في المرحلة المقبلة، بما يتواءم مع أهداف مجلس دبي الرياضي المظلة الراعية للنشاط الرياضي في الإمارة وكذلك كافة الأمور المتعلقة بالمرسوم رقم (34) لسنة 2019 بشأن ضم مؤسسة «الفيكتوري» إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال أحمد سعيد بن مسحار إنهم سعداء في مجلس إدارة النادي بهذه الثقة الغالية مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحديات في سبيل ترقية العمل والسعي لتحقيق التميز الريادي.