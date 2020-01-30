«دريم» للمحافظة على لقب الراشدية وصراع مثير في تحدي آل مكتوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

يصل كرنفال «كأس دبي العالمي» بمضمار ميدان العالمي إلى محطته الخامسة، مساء اليوم، والتي ستشهد عدداً من السباقات الرئيسية، التي تشكل إحدى أهم البطولات الكرنفالية هذا الموسم؛ وهي بطولة الراشدية (جروب2)، والشندغة سبرنت (جروب 3)، وكأس ميدان (قوائم)، والجولة الثانية من كأس آل مكتوم للخيول العربية (جروب1)، كما يضم الحفل 3 سباقات للتكافؤ.

يشهد الحفل الكرنفالي الخامس مشاركة 74 جواداً تتنافس في سبعة أشواط مثيرة، ثلاثة منها على الأرضية الرملية والبقية على المسار العشبي، ويقام الحفل برعاية موانئ دبي العالمية، التي ترعى هذا الحفل بجوائز مالية سخية تقدر بمليون و145 ألف دولار.

يستهل الحفل بسباق الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للخيول العربية لمسافة 1900 متر (جروب1) على المسار الرملي، وفي ظل غياب بطلة الجولة الأولى «آر بي موني تو بيرن» تبدو الفرصة سانحة للوصيف «شيك روك» (شاربي/‏ بريت دويل) للعودة للانتصارات.

ولكن الأمور ربما تكون أصعب، في ظل وجود «زياد» (دي راولا/‏ مولن) وصيف سباق مجاني ستيكس (جروب3) بذات المسافة، مع نخبة أخرى من الخيول القوية، مثل «ايه اف السنجنجل» (اورتيل/‏ اوشيه)، و«جوشوك» (الحمادي/‏ كوسجريف)، و«أمواج» (لمارتنيل/‏ فيرون).

وترتفع وتيرة التنافس في الشوط الثاني في الحفل على لقب بطولة الراشدية (جروب2) لمسافة 1800 متر «عشبي»، والتي تستقطب 7 خيول 4 منها لفريق جودلفين بقيادة «دريم كاسل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بطل سباق جبل حتا (جروب1) خلال سوبر سترداي الموسم الماضي، وينافس قوة «ماونتين هنتر» بإشراف ابن سرور وهو فائز في سباق قوائم بنيوماركت، أما بقية كتيبة الفريق الأزرق بإشراف أبلبي وهي «بارني روي»، والخيار الثاني للمدرب أبلبي هو «لوكسلي».

ويدفع المدرب الجنوب إفريقي المخضرم بالجواد «ماجستيك مامبو» الثالث بذات المسافة والمضمار في سباق سنجسبيل (جروب2) قبل 3 أسابيع، فيما يسرج ساتيش سيمار «لايت ذا لايتس»، ويأمل المدرب أحمد بن حرمش عودة «شاربلو» للصدارة بعد غيبة عبر هذا السباق.

وتخوض 8 خيول غمار التحدي في سباق الشندغة سبرنت في الشوط السادس لمسافة 1200 متر (جروب 3)، وتتجدد المنافسة مرة أخرى بين «غلاديتر كينج» بإشراف سيمار و«ابن مالك» بإشراف مصبح المهيري،ويدفع المهيري بورقة أخرى وهي «الكرامة»، وتشتعل المنافسة بوجود حامل اللقب «درافتد» بإشراف واتسون.

ولا تنتهي الحظوظ عند تلك الخيول، فالمدرب الأمريكي دوج أونيل يدفع بالجواد «ترك سيلسمان»، فيما تسرج المدربة السويدية سوزان بيرنكلينت الجواد «آي كيرك»،وربما تأتي الخطورة من الأيرلندي «الفريدو اركانو» بإشراف مارنان.

ويشهد الشوط الثالث على لقب كأس ميدان لمسافة 2810 أمتار (قوائم)، أول مشاركة بالدولة للمخضرم «دي اكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، والذي انضم لأسطبلات فزاع بإشراف سالم بن غدير. وتضم المنافسة ثلاثي جودلفين «دبي هورايزون» بإشراف سعيد بن سرور، الذي شارك خلال الكرنفال وحل متأخراً، فيما يدفع شارلي أبلبي بالثنائي «دبي» و«سيكرت ادفايزر».

ويسرج المدرب البريطاني ديفيد سيمكوك للمرة الثانية هذا الموسم «يونيفرسال اوردر»، ومن الخيول المتحدية «زمان» بإشراف شاربي، و«ميكزنج» بإشراف اوسبورن.



مليون و145 ألف دولار للجوائز

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رصدت الشركات الراعية لأشواط السباق السبعة، مليوناً و145 ألف دولار كجوائز نقدية للخيول الفائزة بأشواط سباق اليوم البالغ عددها 74 خيلاً.

ويبلغ مجموع جوائز الشوط الأول 75 ألف دولار، والشوط الثاني 250 ألف دولار، فيما يبلغ مجموع جوائز الثالث 175 ألف دولار، وتبلغ جوائز الرابع 175 ألف دولار، وتبلغ جوائز الخامس 135 ألف دولار، ورُصد للسادس 200 ألف دولار، فيما تبلغ جوائز السابع 135 ألف دولار.



ثلاثة أشواط للتكافؤ



تخوض 10 خيول غمار الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، ويتوقع أن يقود التنافس نجم جودلفين «دبي ليجاسي» بإشراف سعيد بن سرور في ثاني مشاركة له بميدان هذا الموسم.

ويدخل منافساً بقوة «فايت اون» صاحب التصنيف الأعلى في أول اختبار له بالدولة، وربما جاءت الخطورة من القوي جداً «اسميليشين» في ثاني مشاركة له بعد أن حل خارج الميزان قبل أسبوعين، ويدفع المدرب واتسون بالثنائي «جولدن جول» بقيادة سام هيتشكوت، و«جلفنايز» بقيادة بات دوبس، والأول يسعى لتكرار الفوز الذي حققه بذات المسافة والمضمار في ديسمبر الماضي، والثاني يخوض المنافسة بأمل استعادة الانتصارات.

ويشهد الشوط الخامس ثاني السباقات لمسافة الميل (تكافؤ) في الحفل، بمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً، يبرز منها نجم جودلفين «لاند اوف ليجندز» بإشراف سعيد بن سرور، الذي يخوض أول مشاركة له بالدولة ويحمل رصيداً طيباً من الانتصارات ببريطانيا، ويدفع الفريق الأزرق أيضاً باثنين من الخيول بإشراف أبلبي هما «جود فورشن» و«وينجز اوف تايم»، وتخوض التحدي أيضاً ثلاثة من خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هي «متفاوت» و«متقارب» و«يا ليل» بإشراف عميد المدربين علي الرايحي.

ويختتم الحفل بسباق لمسافة 2000 متر (تكافؤ) بمشاركة 16 خيلاً، ويتوقع أن يشهد تنافساً قوياً بسبب قوة الخيول المشاركة، ويبرز «سيرتين لاد» الفائز بسباق زعبيل تيرف (قوائم) على مسافة أقل هنا قبل أسبوعين، بجانب وصيفه «سيمسر»، بيد أن فريق جودلفين يدفع بقوة خماسية ثلاثة منها بإشراف سعيد بن سرور هي «صنديد» في ثاني مشاركة، وأما «جلوبال هيت» و«بيس اوف هيستري» فيختبران ميدان للمرة الأولى، فيما يدفع أبلبي بالجوادين «أمريكان غرافيتي» و«فيرست نيشن».