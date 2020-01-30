شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يواجه يوفنتوس في الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ لاعب الوسط التركي هاكان جالهان أوغلو فريقه ميلان بتسجيله هدفين حاسمين وقيادته إلى الفوز على ضيفه تورينو 4-2 بعد التمديد، في ربع نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم.

وكان تورينو في طريقه لتحقيق مفاجأة بعد تقدمه 2-1 بهدفي مدافعه البرازيلي بريمر، بيد أن البديل جالهان أوغلو عادل في اللحظات القاتلة وفرض شوطين إضافيين شهدا تسجيله هدف التقدم الثالث، قبل أن يسجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الرابع.

ويلتقي ميلان في نصف النهائي (ذهاب وإياب) فريق يوفنتوس في مباراة منتظرة لرؤية النجمين رونالدو وإبراهيموفيتش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يواجه يوفنتوس في الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.