هدف «مصري» يؤهل أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم البديلان المصريان أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه في بلوغ أستون فيلا المباراة النهائية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد 10 سنوات من الغياب، بفوزه على ليستر سيتي 2-1 في مباراة الإياب على ملعب فيلا بارك.

ودخل تريزيجيه في الدقيقة ال77 والمحمدي في الدقيقة ال84 ورفع الأخير كرة عرضية متقنة باتجاه الأول، ليتابعها بيسراه على الطاير داخل الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ عام 2010.

وكان استون فيلا تقدم عبر مات تاجارت (12)، وعادل النيجيري كيليشي ايهياناتشو لليستر سيتي (72).

وقال جريليش قائد أستون فيلا بعد الفوز: «هذا يظهر الشخصية التي نمتلكها في الفريق، كنا في حالة سيئة قبل فترة عيد الميلاد، ولم يكن بوسعنا تمرير أربع تمريرات متتالية، لكننا بدأنا العام الجديد بشكل رائع».

ويعاني أستون فيلا في الدوري، ويحتل المركز ال16 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، لكنه كان نداً قوياً لمنافسه ليستر صاحب المركز الثالث خلال مباراتي الذهاب والإياب.