اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة السلق 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة السلق 2020، التي ينظمها «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»؛ وذلك بعد ختام التصفيات، أمس الأول، في دورة المرموم بدبي، بعد يومين حافلين بالإثارة والمستويات القوية التي قدمها المشاركون من داخل الدولة، وبمشاركة بارزة من خارج الدولة، وتحديداً من المملكة العربية السعودية.

وتأهلت 60 سلقاً للنهائيات بالمجمل العام؛ حيث أقيمت في اليوم الأول تصفيات فئة الهواة لمسافة 2500 متر «ذكور وإناث»، والتي أسفر عنها تأهل 24 سلقاً للنهائيات بواقع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط من الأشواط الثمانية التي أقيمت بواقع 4 للذكور و4 للإناث، فيما تأهل 36 سلقاً في اليوم الثاني من منافسات المحترفين لمسافتي 2500 متر و1000 متر للذكور والإناث، علماً أن النهائيات ستقام يوم 20 فبراير المقبل في نفس الموقع في دورة المرموم بدبي.

وأشادت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المنظمة لسباق السلق في نظام التصفيات، بما جعل الأشواط تمضي بوقت زمني قياسي وبكل سلاسة وشفافية، الأمر الذي حصد رضا جميع المشاركين، وساهم عبر السنوات في استقطاب المزيد من الهواة والمحترفين؛ لخوض هذا التحدي المميز، بما يعد مسؤولية علينا لمضاعفة الجهود في النهائيات المقبلة.

من جانبه، أكد جمعة المهيري رئيس لجنة بطولة السلق، أن مشاركة نحو 25 شخصاً من المملكة العربية السعودية إلى جانب أشقائهم من الدولة والبحرين وسلطنة عُمان، أضفى طابعاً تنافسياً واحتفالياً للحدث بتواجد المشاركين بأجود وأفضل أنواع السلق، وأوضح أن اللجنة المنظمة أدخلت العديد من التعديلات من أبرزها الظبي الآلي، إلى جانب آلية التسجيل التي تختزل جميع الإجراءات في يوم واحد فقط، ليحضر كل متسابق وهو جاهز لإدخال السلق مباشرة في الشوط المخصص به.