4 مباريات اليوم تحدد فرق المربع الذهبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس

تقام اليوم 4 مباريات في الدور ربع النهائي في بطولة دبي الدولية ال31 التي تقام منافساتها حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون أهم فرق السلة على مستوى آسيا وإفريقيا، مباريات اليوم ال4 ستحدد هوية الأربعة الكبار الذين سيتأهلون إلى الدور نصف النهائي، فيما تلحق الفرق الخاسرة ب3 فرق كانت ودعت البطولة في ختام الدور التمهيدي.

كانت مواجهات، أمس الأول، ال4 حددت إلى حد كبير ترتيب المجموعتين؛ حيث تصدر الرياضي اللبناني حامل اللقب وأكثر الفرق فوزاً بكأس البطولة المجموعة الأولى، تلاه سلا المغربي، ثم الاتحاد السكندري، وهوبس، والجامعة الأمريكية.

فيما تصدر فريق مايتي الفلبيني المجموعة الثانية، تلاه الرادسي التونسي، بيروت اللبناني، ومنتخب الإمارات الوطني، والاتحاد السوري على التوالي.

وكانت مباريات، أمس الأول، أسفرت عن فوز سلا على هوبس 88 - 84؛ وبذلك حسم الفريق المغربي وصافة المجموعة الأولى، وتراجع هوبس إلى المركز الثالث ليلاقي الرادسي التونسي في الدور ربع النهائي، بينما يلتقي سلا مع الثالث من المجموعة الثانية إما منتخب الإمارات وإما فريق بيروت.

وفي المباراة الثانية لم يجد الاتحاد السكندري أية صعوبة للفوز على أمريكية دبي 66- 82 في ختام مشواره بالدور التمهيدي ليضرب موعداً مع مايتي الفلبيني في ربع النهائي، وعلى الرغم من هذا الفوز احتل بطل العرب المركز الرابع في المجموعة، وفي مباراة ثالثة لم يجد مايتي الفلبيني أي صعوبة بالفوز على بيروت 91-77 محققاً العلامة كاملة 4 من 4 ومواصلاً صدارته للمجموعة الثانية، وينتظر مايتي صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى التي تحددت هويتها في وقت متأخر، أمس، وهناك أكثر من سيناريو ففي حال فوز الإمارات يخرج الفريق الحلبي من البطولة أما إذا حدث العكس ففي هذه الحالة تتساوى 3 فرق بنفس الرصيد وهي الإمارات وبيروت والاتحاد مع الأفضلية للفريقين الأولين.

أما مواجهة الرياضي مع الوثبة الأخيرة حسمها الأخير 88 -67 في ختام مشواره بالدور التمهيدي وعلى الرغم من الخسارة فقد احتفظ الفريق اللبناني بصدارة مجموعته، ولكن حرص مدرب فريق الرياضي على منح لاعبيه الراحة المطلوبة قبل مواجهات الأدوار النهائية ولعب بالصف الثاني مما ساهم في فوز الوثبة في آخر مشواره في البطولة.

شهد مباراة مايتي وبيروت حضوراً جماهيرياً غفيراً من أبناء الجاليتين اللبنانية والفلبينية وحضر اللواء م. إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة في البطولة، ونديم حكيم رئيس نادي بيروت، ولطيف ناصري رئيس مجموعة شركات صدف، وأثنى القرقاوي على أداء الفريقين، وتوقع منافسة شرسة في الأدوار النهائية، فيما أشاد لطيف ناصري بالتنظيم ونجاح البطولة، وشكر نديم حكيم رئيس نادي بيروت القرقاوي على حسن الضيافة واتحاد السلة الإماراتي على حسن تنظيم البطولة وتواصل نجاحها للعام ال31.