نادال يودع دورة أستراليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجر النمساوي دومينيك تييم، المصنف خامساً مفاجأة كبيرة بإقصائه الإسباني رافايل نادال المصنف أول عالمياً بأربع مجموعات مشوقة 7-6 (7-3) و7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (8-6)، من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وهذه أول مرة ينجح فيها تييم (26 عاماً) بالفوز على نادال ضمن البطولات الكبرى في ست مباريات، ليثأر من خسارته أمامه في نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019.

ويلتقي تييم في ربع النهائي، الألماني الكسندر زفيريف السابع والفائز على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 15 بأربع مجموعات.

أكد نادال: «بالطبع أنا حزين، خسرت فرصة التواجد في نصف نهائي آخر في الغراند سلام. لكنني خسرت أمام منافس قوي، لقد استحق التأهل أيضاً».

ولدى السيدات، بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة نصف النهائي بسهولة، لتضرب موعداً مع الإسبانية غاربينيي موغوروسا.

وتغلبت هاليب على الاستونية انيت كونتافيت الثامنة والعشرين 6-1 و6-1، فيما تخطت موغوروسا الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا الثلاثين 7-5 و6-3.

وفي نصف النهائي الثاني، تلتقي الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً مع الأمريكية صوفيا كينن 14.