ميثاء بنت محمد تقود الإمارات للفوز على الذئاب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضعت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات مبكراً في الدور الثاني ببطولة كأس دبي الفضية للبولو وقادت فريقها للفوز على فريق ذئاب دبي بنتيجة 13,5 هدف مقابل 9 أهداف في المباراة التي جرت بينهما أمس الأول ضمن البطولة.

ونجح فريق الحبتور بقيادة النجم محمد خلف الحبتور في الفوز على فريق زيدان السعودي بنتيجة 10 مقابل 9 أهداف، وبهذا الفوز يضع فريق الحبتور أقدامه مبكراً في الدور الثاني للبطولة، عقب فوزه الأول على فريق غنتوت بنتيجة 10 أهداف مقابل 9 أهداف لغنتوت.

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