شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة العراقي يتعاقد مع 3 لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي، مع ثلاثة لاعبين جدد، ضمن فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مدرب الطلبة، أحمد خلف، إن اللاعبين الثلاثة الذين تم التعاقد معهم هم لاعب الميناء فراس فنجان، ولاعب النجف مرتجى عادل، ولاعب الكرخ علي مهدي.

من جانب آخر، اتفقت إدارة الزوراء مع مهاجم الكرخ محمود خليل، لتمثيل فريقها الكروي الأول بمنافسات الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطلبة العراقي يتعاقد مع 3 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.