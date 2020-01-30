ختام رائع لبطولة الإمارات للرماية في نادي العين للفروسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح بطولة الإمارات للرماية التي أقيمت في ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة رماة أربعة فرق هي جبل علي وند الشبا «فريق فزاع» والعين والظفرة؛ وأسفرت بطولة الاسكيت عن فوز سيف فطيس المنصوري بالمركز الأول،وجاء في المركز الثاني الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ، واحتل محمد حسن المركز الثالث ،ثم عبيد الخاطري من نادي العين وسعيد الظريف وخالد الظريف.

وفي بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» احتكر رماة فريق فزاع للرماية المراكز الستة الأولى وتوج ظاهر العرياني بطلاً، وحل في المركز الثاني مشعل البناي ثم خالد سعيد الكعبي في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية وكأساً تذكارية وجائزة مالية، وجاء حمد بن مجرن رابعاً ثم عبد الله بوهليبة خامساً ثم وليد العرياني سادساً.

وتعد نتائج مجموعة الناشئين في رماية «التراب» جيدة وتبشر بمستقبل مشرق إذا ما وجدوا الاهتمام الكافي وهم أربعة في مقدمتهم محمد سعيد بن حم (58 طبقاً) وأحمد عبد الله مجرن (51طبقاً) وأحمد النعيمي (30 طبقاً) وحمد علي حمد (21 طبقاً).

وعقب النهائيات قام الشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم والشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم وعبد الله سالم بن يعقوب الزعابي الأمين العام للاتحاد ومبارك العرياني مدير الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بتتويج الفائزين كما قام الاتحاد بإهداء درع تذكارية لنادي العين.

وكانت الجولات التمهيدية الخمس للبطولة أسفرت عن تفوق رماة الأطباق من الأبراج «الاسكيت» على أنفسهم وخاصة الثلاثي الأساسي المعروف الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف المنصوري الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى «100 طبق من أصل 100 طبق»، ومحمد حسن الذي أبدى تطوراً لافتاً، بعد أن حققوا نتائج طيبة، حيث حقق سيف المنصوري 123 طبقاً من أصل 125 طبقاً، وحقق الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم 121 طبقاً، وحقق محمد حسين 115 طبقاً.

ولم تخل المنافسات من المفاجآت فحقق رام الاسبورتنج عبيد الخاطري «بن ضاوي» 112 طبقاً وحقق كل من سعيد الظريف وخالد الظريف 109 طبقاً، أما بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» فقد اتسمت البداية بالصعوبة فحافظ ظاهر العرياني على ثبات مستواه، وأظهر مشعل البناي تطوراً لافتاً واستعاد خالد الكعبي جزءاً كبيراً من مستواه.