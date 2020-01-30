180 متطوعاً يمشون مع كبار السن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فعالية تطوعية بعنوان «معاً لتحسين جودة الحياة»، تهدف إلى إشراك الجمهور في ممارسة رياضة المشي مع كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك في واجهة المجاز المائية.

كما تهدف الفعالية إلى مشاركة كبار السن وتحفيزهم على ممارسة الرياضة، كما تشجعهم على تبادل الأحاديث مع الآخرين كنوع من الدمج المجتمعي.

وتخلل البرنامج الرياضي الذي استمر أسبوعاً تنفيذ تمارين رياضية لجميع الفئات العمرية وفحص العلامات الحيوية إلى جانب فحوص ضغط الدم والسكر.

وقالت مها آل علي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة إن الفعالية التطوعية شارك فيها نحو 180 متطوعاً من مختلف أفراد المجتمع، حققوا من خلال مشاركتهم 615 ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد كبار السن المتطوعين نحو 20 من فريق الخير والبركة، تتراوح أعمارهم من 60 إلى 85 سنة.

وأكدت أن مثل هذه الفعالية التطوعية تأتي ضمن خطط الدائرة الاستراتيجية في تعزيز الدمج المجتمعي من خلال إشراك المجتمع مع كبار السن في فعالية واحدة، إذ يسهم ذلك في توعية الأفراد بأهمية كبار السن في حياتنا وأسرنا.