11 نزالاً في النسخة العاشرة من محاربي الإمارات الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للألعاب القتالية المختلطة، عن تفاصيل النسخة العاشرة من الحدث العالمي الذي تحتضنه صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، غداً الجمعة.

وأعلن فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة والمدير العام لشركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة، التفاصيل والنزالات ال 11 في النسخة الأكبر والأبرز في مسيرة المنصة العالمية، كما كشف عن توقيع شراكة جديدة للبطولة مع سلسلة بطولات دوري المحاربين المحترفين الأمريكي، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في أبوظبي.

ويجمع اللقاء الرئيسي بين اللبناني رومان وهبه العائد من النسخة الخامسة ليخوض نزاله الخامس عشر في مسيرته الاحترافية ضد العملاق البولندي ماسي سوسنواسكي صاحب الخمس انتصارات و3 هزائم والذي يبلغ من الطول 2.10 متر، وذلك ضمن وزن فوق الثقيل، ويشهد اللقاء الرئيسي المشترك نزالاً بين مقاتلين متقاربين في المستوى لديهما سجل احترافي متشابه؛ حيث يواجه الجزائري إلياس بودغزامي صاحب 15 انتصاراً و6 هزائم مقاتل ال UFC

السابق الأمريكي أوستن ارنت صاحب 16 انتصاراً و6 هزائم.

وأيضاً يلعب نجم البطولة أحمد اللبان ضمن وزن الريشة، ويعد لبان صاحب السجل الاحترافي 9 انتصارات و 3 هزائم ضد متخصص إخضاع الخصوم، الفنلندي يوهو فالاما صاحب 15 انتصاراً و6 هزائم في نزال ضمن وزن الوسط، كما يعود المقاتل الإماراتي محمد يحيى للمشاركة في النسخة العاشرة بعد أداء باهر وفوز مستحق خلال النسخة الثامنة من البطولة.

وتشهد المنافسات أولى المشاركات الاحترافية للمقاتل سيب يوبانك من عائلة يوبانك الشهيرة في مجال الملاكمة وهو ابن نجم الملاكمة العالمي كريس يوبانك بطل العالم السابق بلا منازع لمدة 5 سنوات من 1990 إلى 1995.

ويعد سيب أول سفير لعائلة يوبانك في مجال الفنون القتالية المختلطة، ويعد اختياره لبطولة محاربي الإمارات لتكون أولى مشاركته الاحترافية، دليلاً قاطعاً على النجاح الذي حققته البطولة والمكانة المرموقة التي بلغتها على مستوى العالم.

وفي منافسات السيدات، تلتقي المصارعة السويدية كورنيليا هولم والتي تملك سجلاً احترافياً يتضمن 4 انتصارات وهزيمة واحدة ضد بطلة العالم السابقة في الجوجيتسو، الكندية كورينلا فرامبوا والتي لديها 4 انتصارات و4 هزائم.

وأبدى فؤاد درويش، سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة خلال النسخ الماضية، مؤكداً مواصلة العمل لوضع محاربي الإمارات في صدارة البطولات العالمية، لافتاً إلى شعورهم بالفخر للتطور الكبير والزيادة الكبيرة في شعبية البطولة.

وقال: يوم 26 يناير 2019، احتفلنا بإعادة إطلاق بطولة محاربي الإمارات في حلتها الجديدة والمطورة تحت مظلة بالمز الرياضية، وبعد مرور عام واحد على ذاك الحدث لا يسعنا إلا أن ننظر بعين الفخر والاعتزاز إلى ما حققته هذه البطولة خلال فترة قياسية حتى احتلت موقع الصدارة ضمن منصات الرياضات القتالية المختلطة في المنطقة، وباتت محط أنظار متابعي وجماهير هذه الرياضة على مستوى العالم، يتهافت على المشاركة فيها أعداد كبيرة من المقاتلين المحترفين من كافة دول العالم.

وأضاف: نتبوأ هذه المكانة المرموقة بفضل التوجيهات السديدة من قيادتنا الرشيدة والدعم اللامحدود الذي نحظى به من مختلف الجهات والهيئات الرياضية والإعلامية بالدولة وبجهود فريق العمل القائم على تنظيم فعاليات البطولة، ونخص بالشكر والتقدير عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاديين الإماراتي والأسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس مجلس إدارة شركة بالمز الرياضية، على توجيهاته ومتابعته الدائمة.

من جانبه أكد البطل الإماراتي محمد يحيى، رغبته القوية في تأكيد حضوره القوي مرة أخرى في البطولة وتقديم أداء جيد في النسخة العاشرة حاملاً لواء أبطال الدولة في الألعاب القتالية.

وأعلن درويش خلال المؤتمر الصحفي، عن شراكة مهمة واستراتيجية بين محاربي الإمارات وسلسلة بطولات «دوري المحاربين المحترفين» الأمريكية، تقضي بتنظيم PFL دوري بين نجوم فنون القتال المختلطة من مختلف أنحاء العالم في 6 فئات أوزان مختلفة، هي: وزن الريشة ووزن الخفيف ووزن الوسط ووزن المتوسط ووزن خفيف الثقيل ووزن الثقيل، وسيتم إدراج النسخة الحادية عشرة من محاربي الإمارات والتي ستقام بتاريخ 20 مارس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات PFL؛ حيث سيتم تنفيذ منافسة بين أربعة مقاتلين يتأهل من خلالها فائز واحد ويحصل على عقد موسمي مع PFL وفرصة للفوز بجائزة قيمتها مليون دولار حال فوزه في النهائيات التي ستقام في نيويورك. وكشف عن قيام أربعة نزالات في ستة أوزان، واختيار الإماراتي يحيى محمد ليكون ضمن المنافسين.