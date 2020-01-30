شكرا لقرائتكم خبر عن «النمور» يقيد واندرسون وغابريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365” أعلن نادي اتحاد كلباء عن التعاقد مع الثنائي البرازيلي واندرسون مكان الأردني ياسين البخيت، وجابريال كلاعب مقيم، وذلك ضمن مسعى «النمور» لتعزيز صفوفه، حيث يلعب في ربع نهائي الكأس أمام الشارقة، ويتطلع لمركز مميز في الدوري.

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