اللجنة العليا المنظمة تكشف تفاصيل وفعاليات النسخة 12

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

دشنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، اجتماعاتها برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعقد الاجتماع الأول، صباح أمس، بمقر الاتحاد في أبوظبي.

وأكدت اللجنة أن البطولة ستنطلق هذا العام يوم 11 إبريل مع مهرجان أبوظبي للجوجيتسو ومنافسات الباراجوجيتسو. وفي اليوم التالي، ستنطلق منافسات الناشئين، والتي تتوزع على يومين، تليها منافسات الأساتذة يوم 14 إبريل، لتنطلق بعدها منافسات المحترفين في الفترة من 15 وحتى17 إبريل، وتختتم البطولة فعالياتها يوم 18 إبريل مع حفل توزيع الجوائز النهائية.

حضر الاجتماع محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال لدى الاتحاد مدير البطولة، بجانب ممثلين لعدد من الجهات الرسمية في الدولة، منها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووكالة أنباء الإمارات، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وأكد عبدالمنعم الهاشمي بعد ترحيبه بالحضور أن بطولة أبوظبي باتت علامة فارقة على أجندة الرياضة العالمية، وهي ثمرة تضافر الجهود المخلصة لمختلف الجهات الداعمة. وأضاف: «نحرص في اتحاد الإمارات للجوجيتسو على العمل عن كثب مع شركائنا الداعمين والمساهمين على رفع الجودة التنظيمية للبطولة انطلاقاً من كون نجاحها يمثل إنجازاً للجميع، ولا يمكن اختصاره بجهود الاتحاد فحسب. ونفخر لمواصلة مسيرة النجاح والتميّز التي حققتها البطولة على مدى ال12 عاماً الماضية، ونجدد العزم على تقديم البطولة هذا العام بصورة تليق بمكانة أبوظبي الدولية، من خلال توفير تجربة مميزة لجميع اللاعبين الذين يتوافدون إلى أبوظبي لخوض منافسات هذه البطولة على أمل الظفر بميدالياتها.