الجودو يعتمد بعثتي الجراند سلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بعثة منتخبنا الوطني للجودو المشاركة في بطولتي جراند سلام باريس الكبرى والتي تقام يومي 8 و9 فبراير المقبل وبطولة دوسلدروف الألمانية المقامة في الفترة من 21 إلى 23 من الشهر نفسه.

يرأس البعثة ناصر التميمي، أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو الذي سيحضر اجتماعات الاتحاد الدولي التي تعقد في العاصمة الفرنسية باريس على هامش جراند سلام باريس.

وتم ترشيح اللاعبين فيكور وإيفان للمشاركة في بطولة جراند سلام باريس بعد أن شارك فيكتور مؤخراً في بطولة الماستر التي أقيمت بالصين في ديسمبر الماضي وحقق خلالها المركز الخامس من بين 30 لاعباً، فيما خسر ميدالية المركز الرابع أمام الياباني ماساشي.

ويشارك معه في بطولة باريس اللاعب إيفان الذي يشارك وحيداً في بطولة دوسلدروف الألمانية.

وقال ابن ثعلوب إن المشاركة في بطولتي فرنسا وألمانيا، تمثل فرصة لمزيد من الإعداد للاعبين بعد أن تأهلا برصيد النقاط لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020 ).

وذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتابع باهتمام برنامج الإعداد بما يتناسب والمشاركة في بطولة جراند سلام باريس التي تشهد مشاركة 122 دولة من بينها 11 دولة عربية.