شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سليم: متنافسو الدريفت سيحصلون على تراخيص والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أمس أن جميع المتنافسين في رياضة الدريفت في الإمارات العربية المتحدة سيحصلون على تراخيص منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، اعتباراً من العام الحالي كجزء من برنامج يدعمه الاتحاد الدولي للسيارات، بهدف تحسين الحوكمة والسلامة في هذه الرياضة.
وقال محمد بن سليم: تعتبر الإمارات العربية المتحدة إلى حد كبير عاصمة هذه الرياضة الشعبية سريعة النمو، لذا من المهم أن يكون لدينا أعلى مستويات معايير السلامة الدولية.
ويعد الإماراتي محمد حسن المنصوري من أوائل حاملي رخصة الدريفتنج الجديدة من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وسيخوض الجولة الأولى من بطولة سلطنة عمان الدولية للدريفتنج في عطلة نهاية الأسبوع الجاري في مسقط.
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