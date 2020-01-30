شايفر: سعيد بشباب بني ياس.. والمستقبل لنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

احتاج بني ياس إلى 27 دقيقة فقط ليسجل 3 أهداف خاطفة، سهلت مهمته أمام عجمان الذي ظهر بشكل سيئ في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد راشد بن سعيد وانتهت لصالح «السماوي» 4-1 في أكبر نتيجة يحققها هذا الموسم.

قدم بني ياس دون شك المباراة أكثر اكتمالاً بالنسبة له، ويبدو انه حضر بمعنويات فوزه المثير على النصر في الأسبوع الماضي، بينما نام لاعبو عجمان على مجد نتائجهم الجيدة مؤخراً فسقطوا في امتحان مهم وأمام فريق يملك نفس رصيدهم.

وتغير ترتيب الفريقين بعد اللقاء على اللائحة، حيث صعد بني ياس للمركز التاسع برصيد 17 نقطة، وتراجع عجمان للعاشر وله 14 نقطة.

من جهته، قال الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس: مبروك لفريقي على الأداء الذي قدمه، سعيد جداً بهذا الفوز، ولأول مرة نفوز في مباراتين متتاليتين، كان هناك عمل جيد والإنهاء عندنا ممتاز، أهنئ سهيل النوبي فهو كان دائماً يضحي من أجل المجموعة واليوم سجل هدفين، وكذلك سلطان الشامسي سجل هدفين رائعين، وأحمد شحدة كان حاسماً وساهم بثلاثة أهداف، وأنا عادة لا أشيد بلاعبين معينين، بل بالفريق ككل، لكن اليوم مجبر على الإشادة بهؤلاء اللاعبين والعناصر الشابة، لاسيما خميس الحمادي الذي لعب على الجهة اليسرى وتألق رغم أن هذا ليس مركزه.

وتابع شايفر: المهمة الرئيسية لي هي بناء فريق، وأستطيع ان أؤكد أنه سيكون لبني ياس فريق قوي في المستقبل.

وعبر أيمن الرمادي مدرب عجمان عن حزنه للنتيجة، وقال: هذا اللقاء من المباريات السيئة التي لعبها عجمان، كان هناك هبوط عام عند كل اللاعبين، والمستوى الذي قدمناه ضعيف ولم يكن متوقعاً، بدأنا المباراة بشكل سيئ جداً، كنا سيئين في كل شيء، وفي الحالتين الدفاعية والهجومية، بني ياس كان أفضل منا، وكفاح لاعبيه وإصرارهم كانا واضحين منذ الدقيقة الأولى على عكسنا تماماً.

وتابع: لعبنا المباراة وكأنها تقسيمة، وافتقد اللاعبون الرغبة والحماس.