شباب الأهلي يكسر عناد «الإعصار» بهدف كارتابيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب

حافظ شباب الأهلي على فارق النقاط ال8 الذي يفصله عن أقرب مطارديه بعد فوزه الصعب على ضيفه حتا 1-صفر أمس في استاد راشد ضمن المرحلة ال14 من دوري الخليج العربي.

رفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة، مقابل 27 للجزيرة الذي أصبح وصيفاً.

ويدين شباب الأهلي بفوزه إلى لاعبه الأرجنتيني كارتابيا الذي سدد كرة قوية ذكية في شباك حتا إثر عرضية رائعة من الظهير الأيسر يوسف جابر في الدقيقة 30.

وما عدا الهدف لم يظهر شباب الأهلي كثيراً، بل كان حتا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط والذي لم يفز في آخر 7 مباريات الطرف الأفضل وصاحب الحضور الأكبر في الفرص المهدرة التي تكفل بها حارس المرمى ماجد ناصر وخط الدفاع. وغاب عن صفوف شباب الأهلي أحمد خليل والبرازيلي ليوناردو للإصابة، في حين شارك ماجد حسن في الدقائق الأخيرة من المباراة، وذلك بعد غياب طويل عن الملاعب.

وكان لافتاً أن مدرب شباب الأهلي الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لعب بثلاثة لاعبي ارتكاز هم عيد خميس وعبد الله النقبي وحسن إبراهيم، وذلك لإيقاف خطورة حتا في الاستحواذ لكنه لم ينجح في ذلك، بعدما بقي فريق الإعصار هو الطرف المسيطر.