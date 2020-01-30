بيدرو: العين صعد بتاريخه واسمه الكبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

حجز العين مكانه الدائم والطبيعي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد أن استحق الفوز على ضيفه فريق بونيودكور الأوزبكي في مواجهة «الملحق» التي جرت في استاذ هزاع بن زايد، وهي المرة الثالثة التي يصل فيها «زعيم الإمارات» إلى دور المجموعات عبر الدور التمهيدي.

حقق «الزعيم» المطلوب بعد أن قدم مستوى متوازناً في المباراة، خصوصاً في الشوط الثاني الذي أظهر فيه العين رغبة كبيرة في الفوز، ونال ذلك قبل النهاية ب12 دقيقة بهدف سعيد جمعة، بعد أن فشل المهاجم لابا كودوجو في ترجمة كل الفرص المتاحة في الشباك الأوزبكية.

عموماً، حقق العين المهم وتبقى له الأهم في تكملة المشوار الآسيوي، وبرغم الفوز والتأهل للمجموعات إلا أن ممثل الإمارات ينقصه الكثير قبل الدخول في غمار المنافسة الصعبة، خصوصاً أن المجموعة الرابعة التي انضم إليها تضم النصر السعودي والسد القطري وسبهان أصفهان الإيراني، وكلها فرق متمرسة ولديها الخبرة وتمتلك لاعبين على مستوى عالِ من المهارة والكفاءة الفنية، لذلك لابد من الاستفادة من الأيام القليلة المتبقية في فترة الانتقالات الشتوية بالاستعانة بلاعبين من طراز عالِ وقادرين على صنع الفارق في الاستحقاقات القادمة محلياً وقارياً.

من جهته، أبدى البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين رضاه التام عما قدمه فريقه، وقال: أدينا بشكل جيد ولعبنا بتوازن والأهم من ذلك كان تركيز اللاعبين عالياً طوال ال 90 دقيقة فقد نفذ الجميع المطلوب منهم، وأعتقد أن فريقي استحق الوجود في دور المجموعات قياساً على الأداء ولتاريخه واسمه الكبير في القارة الآسيوية. وتابع: لدي فريق جيد، ولكنني أرغب في الأفضل، وطريقة التحرك التي جاء منها الهدف عن طريق مدافع هي التي أرغب أن نظهر عليها ونلعب بها دائماً، كما أتمنى أن أرى الاستاد ممتلئاً بجماهيرنا في المراحل القادمة وبصورة أفضل مما رأيته في هذه المباراة.

تبرير

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من جهته، برر فاديم إبرايموف مدرب بونيودكور الأوزبكي الخسارة، وقال إن فريق الزوراء العراقي الذي فاز عليه فريقه 4-1 كان أداؤه الفني أفضل من فريق العين الذي هزمهم بهدف وحرمهم من الحضور في دور المجموعات. وقال إبرايموف في تصريحاته المتقلبة: في الحقيقة لم نؤد كما يجب ولم نظهر بالصورة المطلوبة وبالتالي نجح المنافس في ترجمة فرصته إلى هدف وهو يستحق ذلك.

رجل المباراة

أما مدافع العين سعيد جمعة، رجل المباراة، فعبر عن سعادته البالغة بفوز فريقه، وقال: الفوز والتأهل لدور المجموعات خطوة أولى في بداية المشوار الآسيوي، وسنبذل أقصى ما عندنا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وعن شعوره بعد إحرازه هدف التأهل قال: بالتأكيد سعيد لأنني سجلت، ولكن سعادتي الأكبر هي فوز فريقي ووجوده في دور المجموعات، فمن غير الممكن أن يغيب العين عن البطولة الآسيوية.