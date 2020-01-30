شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقلب الطاولة على الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قلب الوحدة تأخره أمام ضيفه الفجيرة صفر-1 إلى فوز مثير 2-1 على استاد آل نهيان، ليرتفع «العنابي» الذي حقق فوزه الثالث توالياً إلى 23 نقطة وتقدم للمركز السادس، وبقي«الذئاب» في المركز الثاني عشر وله 10 نقاط.
تقدم الفجيرة بالهدف الأول في الدقيقة 69 وهو يلعب بعشرة لاعبين، عن طريق الوافد الجديد البرازيلي جيفرسون.
وكانت الدقيقة 66 شهدت طرد عبدالله حسن لاعب الفجيرة لنيله الإنذار الثاني لتدخله العنيف على محمد برغش، لكن الفجيرة هو من تقدم بالنتيجة وهو ما أثار جماهير الوحدة التي هتفت «خيمينيز آوت»، وطالبت المدرب الإسباني بالرحيل عن قيادة «العنابي».
وانتفض الوحدة في آخر 10 دقائق، ونجح تيجالي في إدراك التعادل من صناعة يحيى الغساني في الدقيقة 80، وأضاف خميس إسماعيل هدف الفوز من قذيفة من مسافة بعيدة في الدقيقة 85
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