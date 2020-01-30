ابتسـامة أولى لخورفكان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ شباب الأهلي على فارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه بفوزه الصعب على ضيفه حتا 1-0 أمس في ختام المرحلة ال14 من دوري الخليج العربي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة بفارق 8 نقاط عن الجزيرة الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 27 نقطة. وحقق خورفكان أول فوز له بعد 13 مباراة لم يعرف فيها طعم الانتصار، وذلك بتخطيه الشارقة 2-1 في «ديربي» الإمارة الباسمة.

وتراجع الشارقة إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة واقترب كثيراً من خسارة لقبه بعدما تعرض للخسارة الرابعة توالياً.

وتوقف رصيد «الملك» عند 24 نقطة، مقابل 7 لخورفكان صاحب المركز الأخير.

وفاز الوحدة بصعوبة على الفجيرة 2-1.