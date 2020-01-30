خورفكان ينال الفوز الأول على حساب الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

حقق خورفكان فوزه الأول بعد 13 مباراة من دون انتصار، بفوزه على الشارقة 2-1 أمس في استاد خالد بن محمد.

رفع خورفكان صاحب المركز الأخير رصيده إلى 7 نقاط، مقابل 24 للشارقة الذي تراجع إلى المركز الثالث، حيث خسر في آخر أربع مباريات، ولم يعرف طعم الفوز في آخر 5 مباريات.

وكان الشارقة تقدم بهدف السبق عن طريق شوكوروف، وعادل خورفكان النتيجة في الشوط الثاني عن طريق فهد حديد من لمسة فنية رائعة، وسجل البديل انتونيو جونيور هدف الفوز في الدقيقة 78 .

ولم يشارك البرازيلي كايو لوكاس جناح الشارقة في المباراة بسبب سفره بعد مباراة الشارقة وشباب الأهلي في الجولة الماضية لظروف عائلية.