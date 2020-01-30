«دريان» لـ «ياس» يحلق بلقب كأس الوثبة ستاليونز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق الجواد «دريان» ل«ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الجولة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر وجائزته 17 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول بمضمار باو في فرنسا، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

واجتمع للسباق الذي خصص للخيول في عمر أربع سنوات فما فوق، 10 خيول، سبق لها تحقيق العديد من الانتصارات في أوروبا، واتجهت الترشيحات نحو «دريان» بإشراف دي غوليمين، وبقيادة جوليان أوج، الذي انطلق من البوابة الأولى.

واحتل «دريان» المركز الثاني خلف «جازمة عذبة» المتصدرة، ولكن بعد أول 600 متر تقدم «عون للصدارة»، وكان «دريان» يحتل المركز الرابع حتى الوصول إلى عمق المستقيم قبل أن يقوم فارسه أوج بحثِّه على بذل مزيد من الجهد.

وأكد «دريان» البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «مهب» والفرس «حبوب»، حُسْن ترشيحه، حيث فاز بسهولة وتفوق بفارق 3,5 طول عن «هاجرس» لعماد الدين الحتوشي، وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة أوليفيه بيلييه. وجاء ثالثاً «جازمة عذبة» لمزرعة عذبة وبإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جان بيرنارد إيجوم، بفارق عنق عن «ابن غدير» لياس لإدارة السباقات بإشراف فردريك سانشيز، وبقيادة جوليان كروسجين.